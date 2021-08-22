高雄市桃源區女民代謝宜真於8月11日在去災區慰問返回途中落水，至今仍未找到她的遺體。家屬22日趁著行政院長蘇貞昌到災區視察之際，向蘇陳情，希望政府能在後續撫卹上從寬認定。蘇在稍後對桃源消防分隊講話時允諾，會從優辦理。

謝宜真的家屬透過陳情書表示，謝宜真在家中是主要經濟支柱，她在外熱心助人，長期為部落族人奔走，此次遭逢不幸事故，懇求交通部公路總局第三養工處與高雄市消防大隊全力搜尋謝的遺體。

家屬認為，謝宜真是於11日前往復興里、拉芙蘭里與梅山里依職權到三處勘災，在回程途中碰到土石流而遇難，希望政府以專案從寬認定因公死亡事件處理，對後續撫卹能從寬認定。如果只以失蹤案處理，對家人的經濟是雪上加霜，陷入困頓，因此懇請蘇貞昌院長幫忙，幫助家人回復正常生活。

蘇貞昌在下午對桃源消防隊的講話時說，謝宜真代表在回程時碰到土石流，這段期間大家都希望奇蹟出現，如果還有希望，希望奇蹟出現，不放棄任何希望。蘇貞昌也指出，萬一發生不幸，這是因公（殉職），要從最優撫恤，給她應有的尊敬與照顧，並請高雄市長陳其邁多幫忙。