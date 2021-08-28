「蘇下燦上」甚囂塵上，桃園市長鄭文燦28日接受媒體人陳雅琳電視專訪時表示，從政「做好做滿」是對人民的承諾，雖然語帶伏筆說：「如果有變化要說明變化的理由！」但仍強調自己沒有分心、專注市政，再讚閣揆蘇貞昌執行力跟抗壓性都強，至於是否選總統，他四兩撥千金說：「台灣政治劇本太多了！」重申政治劇本不是自己寫，要把握當下。

鄭文燦說，每一個從政者任期做滿或實現政見，本來就是對人民的承諾，原則就是「做好做滿」，如果有變動一定要說明理由，強調自己現在沒有分心，就是專注在當市長。

「閣揆真的是不好做的職務！」鄭文燦說，蘇貞昌有堅強的執行決心，用心處理好每件事情，以非洲豬瘟為例，上一輪下令全數採檢、邊境管制，這一輪決定廚餘養豬退場1個月，非法進口豬肉流向全面稽查，希望追出病毒足跡，鄭大讚蘇是執行力很強的領導者，也認為閣揆不好做，很多決策有時會被外界扭曲、誤解，要概括承受一切。

陳雅琳見縫插針追問鄭從政經驗豐富，應該有能力和經驗承擔，鄭文燦笑言任何人要去當閣員或閣揆都一樣，當政務官就是要承擔，責任政治必須要為政策負責，「這是從政的ABC！」

陳雅琳追問是否更上層樓選總統？鄭文燦說，台灣政治劇本真的太多，天天在寫劇本，但「政治的劇本不是由自己寫！」，因此最重要的就是一步一腳印，現在要面對防疫、紓困、振興、年底的公投，明年還有一整年地方選舉的考驗，都會影響台灣未來的發展，自己不會設想很遠的劇本，當市長的每一天都很重要，要把握當下，重申自己心很定：「謠言的風吹不動冷靜的心！」

鄭文燦也不諱言過去在黨內總統初選百分之百幫忙小英總統，畢竟擔任過小英長期的幕僚或幹部，有革命情感，也支持小英總統所代表的理念跟價值，包括能源轉型、爭取國際支持、處理兩岸關係穩健、對抗少子化等，但自己和副總統賴清德也很熟悉、友好、互相信任，現在大家的任務就是輔佐蔡，強調總統、副總統、院長、縣市首長都全力以赴，是國家的幸福，如果每個人都在想下一步、算計未來的考量，那不會做得好，將是國家的不幸。

陳雅琳追問如何看待與賴清德的競爭，鄭文燦強調民進黨的文化是合作大於競爭，是一個「One team one goal.」一個團隊、一個目標，最後的結果一定是好的，不怕台灣選舉出現政黨一次輸、一次贏的鐘擺效應，因為民意的變化事實上更快，所以執政的責任就是要把問題解決，現在就是要把問題一個一個解決，才可以獲得穩定的支持，明年選舉前要多得分、少犯錯。