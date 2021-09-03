國民黨會不會與民眾黨合作，變成藍白合？引發各界關注。國民黨中常委、台北市議員徐弘庭表示，藍白合作不急於一時，在黨提名的關鍵時刻才會磋商；徐弘庭認為藍白合的發球權在台灣民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲手上，但國民黨支持者不信任柯，這是一大「致命點」。

徐弘庭今日（3）接受香港媒體《中評社》訪問，解讀朱立倫日前曾說國民黨絕不能變成小綠、小白，國民黨要做「正藍」之說法，認為這主要是在凝結黨內士氣、凸顯國民黨要更強的態度，至於未來會不會、要不要與民眾黨合作、怎麼合，都得視未來情況再觀察。

徐弘庭並坦言，藍白合的發球權在柯文哲手上，未來的走向關鍵還是在民調，再者就是實力以及柯要怎麼做；換言之，柯要如何釋出「橄欖枝」是重點，因為現在的局勢並非藍的一定要靠白的。

不僅如此，徐弘庭透露，他觀察到民眾黨近期釋出，以自家立委高虹安參選台北市長為主題的民調，甚至還讓高到台北市政府來「見習」，種種動作都考能是一個訊號，意味著民眾黨想在台北市跟國民黨合作，指示未來怎麼談的問題。但他認為現在藍白合有一個「致命點」，那就是國民黨對柯文哲並不信任，老實說國民黨也不是那麼看得懂、看得清楚柯，因此合作議題必須再三思量，這點與當年「國親合」有根本上的不同。