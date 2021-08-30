新北市市長侯友宜民調長期居高不下，隨2022年九合一選舉接近，相關動態成各界關注焦點。港媒評論指出，侯的外溢效應將是藍營紅利，所以對民進黨來說，只要能將侯鎖在新北市，避免侯全台跑透透形成「侯流」，就是最佳成績；侯本身也自知是綠營箭靶，故至今主打務實路線，防疫政策上也步步為營。

香港媒體《中評社》今日（30）評論指出，侯友宜的高民調，是民進黨長期以來難以攻克的難題。2022新北市戰局對民進黨而言，只要能將侯鎖在新北市，避免其全台大輔選形成「侯流」，就是最好的成績，但誰來擔任拖住侯的角色，卻是個「燙手山芋」，所以民進黨只能盯著等侯出包；然而侯一直走「政治不沾鍋」路線，在應對與施政上步步為營，讓磨刀霍霍的民進黨難以找到切入點。

評論指出，從兩件事能看出侯友宜的謹慎。第一，台北市市長柯文哲開放台北市自助餐免專人夾菜，但侯卻仍不開放，此舉雖會造成新北市民不便，但在疫情隨時可能爆發的現下，對侯只有加分、沒有扣分。第二，國民黨主席選舉將於9月25日舉辦，外界聚焦侯的態度，侯卻未發表過多意見，顯然不願輕易被綠營抓住小辮子。

此外，評論分析，侯友宜對政治事務向來保持自己的節奏，雖為政治不沾鍋卻非一味防守。侯23日宣布任用呂家愷、蔡畹鎣擔任副發言人，再加上有「最美背後靈」之稱的現任副發言人戴湘儀，一眾帥哥、美女站出來相當亮眼，未來進可攻退可守，都會是侯的一手好牌。