重申新北不開放烤肉活動 侯友宜：一切防疫為重 15:502021/09/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜重申，新北市府在中秋沒有舉辦活動，烤肉活動予以禁止。圖為烤肉示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節快到了，新北是否開放河濱烤肉，新北市長侯友宜今表示，新北市府在中秋沒有舉辦活動，在河濱公園等公共場所的烤肉行為禁止，防疫最重要，把防疫守好，民眾才能安心過生活。 另外，新北市上月中旬開始受理娃娃機業者復業，有超過千家娃娃機業者申請復業成功，但卻被媒體指出沒有落實把放酒精、清消等防疫作業。新北市副發言人呂家愷則表示，新北市政府一定會加強稽查，落實改善，違者會依傳染病防治法裁罰。 新北市上月中旬開始受理娃娃機業者復業，有超過千家娃娃機業者申請復業成功，新北市府回應，一定會加強稽查，落實改善。（新北市府提供） 改裝車噪音深夜擾民 警結合環保局聯合稽查 嚴守邊境 民航局要求國籍航空盤點、落實防疫措施 #防疫 #娃娃機 #烤肉 #新北市府 #中秋節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮機師違規聚餐 鄭文燦：最重罰100萬 10:342021/09/04 生活 機師群聚恐染Delta 專家：只匡校園不夠 04:102021/09/04 焦點要聞 防止Delta入侵校園 侯友宜：若有學生確診全校停課14天 14:482021/09/04 生活 機師染疫成破口 醫籲打第三劑 網譏：學會自律是重點 08:562021/09/04 生活 獨》機師染疫 台中市一空服員遭匡列 15:462021/09/04 生活 長榮機師連犯3錯 扯謊聚餐又就醫！慘遭開除 11:502021/09/04 生活 立委憂機師「5＋9」無法執行 侯友宜：建議更嚴格邊境管制 15:452021/09/04 生活 等嘸八大復業 舞小姐輕生 7歲女上街求還母命 04:102021/09/04 社會新聞 桃市加強2級警戒北市跟進？黃珊珊：再觀察一下 民眾仍可探病 14:212021/09/04 生活 機師加強自主健康管理還聚餐 鄭文燦：可罰10到100萬 11:212021/09/04 生活 美國疫苗第三劑加強針初期擬限BNT 13:582021/09/04 國際 生活熱門新聞 北市公布確診者足跡 8／28行程曝光 - 生活 獨》機師染疫 台中市一空服員遭匡列 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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