中秋節快到了，新北是否開放河濱烤肉，新北市長侯友宜今表示，新北市府在中秋沒有舉辦活動，在河濱公園等公共場所的烤肉行為禁止，防疫最重要，把防疫守好，民眾才能安心過生活。

另外，新北市上月中旬開始受理娃娃機業者復業，有超過千家娃娃機業者申請復業成功，但卻被媒體指出沒有落實把放酒精、清消等防疫作業。新北市副發言人呂家愷則表示，新北市政府一定會加強稽查，落實改善，違者會依傳染病防治法裁罰。