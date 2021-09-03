台北市長柯文哲酸說，這就像便當的笑話一樣，有一個人肚子餓，而另一個人就問他，為什麼不吃2個便當，但是1個都沒得吃，還吃2個，諷刺台灣疫苗不足的現況。（北市府提供／游念育台北傳真）

謝志偉又稱中央就算掉棒也是陸「強行打掉」 柯文哲冷笑後瘋狂打臉：袂生不要牽拖隔壁阿婆！

流行病學與預防醫學研究所教授金傳春批評BNT打第一劑拚覆蓋率是錯誤的政策，考慮Delta變異株，應優先打滿二劑疫苗，警示台灣別犯跟澳洲一樣的錯誤；對此，台北市長柯文哲酸說，這就像便當的笑話一樣，有一個人肚子餓，而另一個人就問他，為什麼不吃2個便當，但是1個都沒得吃，還吃2個，諷刺台灣疫苗不足的現況。

此外，長榮機師再爆突破性感染，才開學2天，桃園某學校1學生遭感染，校方緊急停課14天，若Delta病毒真的入侵校園，北市府會如何因應，台北市長柯文哲表示，Delta病毒是比現在傳染性更強，但防護的方式都一樣，都有做規畫，倒覺得是新常態也不要過度緊張，就按照實際狀況調整。

媒體追問，機師打完2劑疫苗後，採取加強版的自主健康管理7天，會不會再成為漏洞；柯文哲表示，打疫苗也沒有保證不感染，還是要研究打完2劑傳染給別人的危險性多少，台灣沒有數據先看國外，也交代聯合醫院把數據調出來，要看生物特性，讀國外文獻做決策。

面對媒體提問，台大有教授建議先打完2劑疫苗，而不是拚疫苗覆蓋率，柯文哲酸說，疫苗這個問題，我就想起便當的笑話，有人說肚子餓為什麼不吃2個便當，但結果就是1個都沒有，還吃2個，就像現在疫苗連第一劑都沒有，還討論第二劑。