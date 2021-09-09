行政院院長蘇貞昌今日（9）親自召開記者會，說明五倍券相關細節並公布樣張。其中特別強調「電商、外送響應五倍券」，引發網路熱議論。（圖／本報系影音截圖）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，院長蘇貞昌今日（9）親自召開記者會公布細項與樣張；五倍券將於9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路，使用期限至明年4月底。網友卻對「電商、外送響應五倍券」這點相當不滿，痛批這兩大產業是疫情受惠最大者，五倍券的用途已淪為四不像。

蘇貞昌今日宣布按照既定時程啟動，9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路，使用期限至明年4月底；採取紙本券、數位券並行，面額及張數分別為3張1000元、2張500元、5張200元。

至於適用範圍，蘇貞昌指出，餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內店商網購等皆可；不適用範圍則包括境外電商網購、股票、繳稅、繳罰單、行政規費、菸品、保單、信用卡費、禮券、儲值。記者會上更特別製作「電商、外送響應五倍券」背板，蘇舉著竿子逐一講解電商、外送與五倍券的配合方式。

「電商、外送響應五倍券」這點引發大批網友不滿，湧入PTT論壇留言：「電商網購哪需要振興，這波最不影響的對象」、「補助電商就是個笑話……電商這波疫情明明賺超大」、「電商是怎樣……這波疫情最沒有影響的就電商」、「有吵的就有糖吃，八成網購電商去抗議」、「電商應該要排除」、「電商？誰能告訴我五倍卷的目的是什麼」、「學費、補習費、電商？莫名其妙！簡直四不像了！」