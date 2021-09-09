陸基型魚叉飛彈。（摘自波音官網）

戰略學者張競。（資料照片）

針對民進黨立委蔡適應日前自稱失言，將不同屬性飛彈混為一談，並套用「高低配」(high-low mix)用語，戰略專家張競指出，「高低配」不是單純地指武器本身，而是要從整個系統儎臺性能、針對威脅、預定任務、造價以及運作成本來評斷。

民進黨立院黨團書記長蔡適應6日表示，我向美方採購的魚叉飛彈搭配中科院開發的天弓飛彈系統，即可達到「高低配」，具不同系統配合效果。不過，蔡適應隨後在6日晚間澄清，「這是由於發言過快導致語意上有所口誤。」

戰略專家張競今（9）日在臉書撰文介紹，「高低配」不是單純地指武器本身，而是要從整個系統儎臺性能、針對威脅、預定任務、造價以及運作成本來評斷。

張競分析，其實「儎臺」與「武器」本身何者為重，向來都是建軍投資不斷爭辯議題。B-52戰略轟炸機為何能夠老驥伏櫪，不斷透過性能提升與延壽計畫繼續服勤，但B-1與B-2卻面臨更新退役，其實就是因為現代空對地打擊任務，靠的是飛彈，也就是武器來突破敵方空防而不是仰賴儎臺本身。

所以確實目前亦有離開權位之高級將領，最近出面強調武器才能殺敵，儎臺本身是不能殺敵。話雖如此，但不能因此就完全不重視儎臺！

張競強調，對於「高低配」此種啟發建軍投資之概念來說，從來就未能具備斬釘截鐵之定義，亦從未成為正式軍事用語。

張競最後也酸了一下政治人物，口不擇言荒腔走板，在臺灣根本是家常便飯，大家也不會當回事兒認真追究。就像聲稱租個房間只要八千，也沒有影響臺北房價市場，也是相同道理。當初前總統馬英九呼籲大家戴口罩，卻被政治人物出面砲轟，連出面承認失言的勇氣都沒有，人品顯然是比蔡適應還差好幾個等級。