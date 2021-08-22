新兵入伍只能打高端？ 蘇貞昌：照規劃安排 讓國軍受最好的防護

外界質疑國軍新兵入伍被迫打高端疫苗，新兵恐當白老鼠？行政院長蘇貞昌22日南下高雄參加高雄願景館啟動儀式，會前接受媒體聯訪，蘇揆對「高端」2字隻字未提，四兩撥千金指出，「國軍保國衛民，新兵入伍打何種疫苗，均依照中央疫情指揮中心的規畫及國防部安排，打疫苗可讓國軍本身受最好的防疫保護」。

對於國軍義務役新兵，是否只有高端疫苗可打？中央疫情指揮中心指揮官陳時中也指「有什麼疫苗就打什麼疫苗」，外界質疑國防部將新兵當高端白老鼠一事，蘇貞昌22日上午表示，國軍防衛國家安全、保國衛民非常重要，對於國軍施打疫苗都是最大考量和優先。

蘇揆說，新兵入伍同樣都是國軍，有任務特性以及長時間密集接觸，打疫苗也將依照疫情指揮中心的指引規劃以及國防部安排；蘇揆表示，新兵打疫苗，這點總統也希望讓保國衛民的國軍本身能受到最好的防疫保護，才能做到防衛國家安全、保國衛民。