對於防檢局「人道處理」154隻走私貓一事，美麗島電子報董事長吳子嘉怒批，有這麼急著殺嗎？

海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，昨(21)日下午農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理。

農委會今(22)日召開記者會，主委陳吉仲表示，基於狂犬病等疾病伴隨走私動物進來，防檢局才在理性與專業判斷下執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

美麗島電子報董事長吳子嘉22日晚在《董事長開講》直播中質疑，有這麼急著殺嗎？現在陳吉仲說他負責，民進黨的部長都喊「我負責」，但是道歉不認錯！不認錯又怎會下台？

吳子嘉痛批，這件事太荒謬，民進黨長期在做民調，美麗島民調一個月做一次，民進黨一個月至少做2到3次，他們知道這個事情不能做，包括疫苗、五倍券，對2022選舉不利，通通知道，但照做。