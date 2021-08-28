美麗島電子報董事長吳子嘉28日披露最新民調，詢問受訪民眾，願意打國產疫苗就是愛台的表現嗎？同意者為19.4％，不同意者高達76.3％。他認為，執政黨應該要重新檢討疫苗政策。

美麗島電子報董事長吳子嘉28日在《董事長開講》直播中提前披露《美麗島電子報》關於疫苗的最新民調，詢問受訪民眾，和國際認證疫苗相比，對於國產疫苗有信心者為40.7％，沒有信心者為55.5％。

另外，詢問受訪民眾，願意打國產疫苗就是愛台的表現嗎？同意者為19.4％，不同意者高達76.3％。

吳子嘉解讀，對於國產疫苗有信心者為40.7％，但是認同打國產疫苗就是愛台的表現只有不到20％，代表民進黨死忠支持者只有20個百分點，另外一半是沒辦法不得不去打國產疫苗，因為不打就不能上班上學。因此，執政黨應該要重新檢討疫苗政策。

疫苗預約接種平台在今（28）日下午2點重啟意願登記，18歲以上民眾均可上網登記BNT。有民眾擔心加選BNT恐影響疫苗接種排序，指揮中心發言人莊人祥表示，只要不調整原本勾選的選項、只加選BNT，就不會影響原有的排序。

不過系統開放不久後，不少人欲登記時發現，由於同時上線人數過多，導致網站被塞爆，因此根本無法順利登記，讓許多人感到非常無奈。