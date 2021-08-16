苗栗苑裡火炎山區台灣獼猴近來闖進龍眼果園大啖龍眼。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗苑裡火炎山區台灣獼猴近來闖進龍果園大啖龍眼。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗苑裡火炎山區台灣獼猴近來闖進龍眼果園大啖龍眼，還把果核果皮丟滿地。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府農業處受理申辦電網補助，有需要的農民可盡快申裝。（苗栗縣政府農業處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗苑裡火炎山龍眼果園 飽受台灣獼猴糟蹋。

苗栗苑裡鎮火炎山區種植許多龍眼，今年因天然炎熱，沒有颱風侵襲，山區龍眼大豐收，但果農卻沒有絲毫興奮之情，因為盛產龍眼，有3成都慘遭猴爪肆虐，一群生活在火炎山區的猴群，近來盯上成熟美味的龍眼大肆入侵，讓果農無可奈何，縣府農業處則提供果農申裝電網補助，來減少猴害損失。

苗栗火炎山位處三義鄉及苑裡鎮交界，過去，山區原本就是台灣獼猴、石虎等野生動物棲地，老一輩住民還指稱，早年苗140線道尚未正式鋪設前，火炎山區的台灣獼猴，每至黃昏都會成群結伴下山至景山溪、大安溪畔飲水，火炎山區的獼猴群早有記載。

當地獼猴因周邊許多農戶果園、農地提供食物，族群日益擴增，近幾年來，猴害事件頻傳，造成農民相當困擾，同時，獼猴動作敏捷，甚至有時候故意毀損農作水果，讓農民眾氣得無可奈何。

苑裡鎮上館里接近火炎山區一處果園內，植有30幾顆老龍眼樹，今年因為乾旱缺水，龍眼生長異常地好，加上未被颱風侵襲，幾乎每棵樹都結實累累。最近龍眼進入成熟期，果園主人卻沒有因大豐收而高興，因為火炎山區一群將近百隻的台灣獼猴，天天光顧他的果園，趕都趕不走，園內將近有10顆的龍眼樹，都被獼猴啃得精光，還把果皮果核丟滿地，讓果農看了相當心痛。

縣府農業處副處長陳樹義指出，過去當地農戶所栽種的柚子柑橘、竹筍都曾傳出猴害問題，最近剛好火炎山區龍眼進入盛產期，才成為獼猴的目標。縣府一直都有提供電圍網的裝設申請，來降低猴害發生，申請者可至鄉鎮公所或是縣府農業處保育科來申辦，今年尚有相當額度可供農民申辦，希望有需要的農民可盡快來申請。