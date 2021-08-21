高雄英迪格酒店-冷凍料理包。（高雄英迪格酒店提供）

高雄洲際酒店20日攜手高雄英迪格致贈主廚特製冷凍料理包，以星級飯店美饌慰勞化學兵弟兄，高雄洲際總經理羅嘉麒表示，目前台灣疫情相對穩定，除感謝前線醫護及疫苗接種站工作人員，也特別感謝化學兵於疫情期間和日前高雄豪雨災後，和高雄市政府配合持續執行清消任務，守護台灣。

高雄洲際酒店攜手同為IHG集團的高雄英迪格酒店，在高雄市軍人服務站張執中站長見證下，致贈200包主廚特製冷凍料理包，以高雄英迪格酒店最受歡迎的「英迪格霸王牛肉麵」、「南洋叻沙火鍋」、「法式經典紅酒燉牛肉」及「蕃茄香料雞」四款不同風味的主廚特製調理包，感謝化學兵辛勞，希望化學兵弟兄執行任務後在家即能輕鬆享受風味濃郁的牛肉湯頭、道地新馬叻沙等飯店經典美饌。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，感謝高雄市政府衛生局及行政暨國際處等局處持續防疫的辛勞，以及對本次公益致贈推薦單位及協助指導，特別感謝化學兵為了社區安全的努力，他指出高雄洲際酒店目前正在籌備招募中，歡迎對旅宿業充滿熱情的人才加入，未來也將持續嚴格執行IHG集團的「洲全清潔承諾」(IHG Way of Clean Promise) ，守護賓客健康，與各界一起齊心防疫不鬆懈。

陸軍第八軍團第39化學兵群指揮官莊銘宗也感謝高雄洲際酒店以美食料理慰勞化學兵，他表示，協助民眾免於遭受疫情的威脅是化學兵部隊的責任及義務，感謝政府長官、各民間團體與民眾，在執行任務期間給予物資上的支援，以及精神上的支持鼓勵，化學兵弟兄會持續為社會貢獻一己之力。

莊銘宗也特別補充，近來疫情雖趨於平穩，但還是提醒民眾維持個人防疫措施：外出佩戴口罩、勤洗手及保持社交距離，不掉以輕心，期盼在大家共同努力下，早日恢復正常生活。高雄英迪格酒店總經理李冠賢則特別感謝高雄洲際酒店的支持，樂意響應社區公益關懷，期待高雄洲際酒店年底開業，以洲際酒店及度假村的真摯待客之道，為高雄旅宿帶來全新格局。