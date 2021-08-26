非洲豬瘟病毒入侵台灣，高雄25日驗出查緝到的荷葉包肉非洲豬瘟病毒陽性，成高雄首例，高雄市長陳其邁今天下午透過臉書直播召開「非洲豬瘟防治記者會」，強調整個在非洲豬瘟疫情防治，第一就是邊境防疫，從入境到豬舍、整個路徑都要嚴格把關，目前並沒有在豬場發現有任何陽性個案。

陳其邁表示，台灣豬亞洲地區除台、日非疫區外，其他地區都淪陷，現在最重要是要做邊境管理跟傳染路徑監測，一方面從邊境管理，另一方面從轄區養豬場做訪視，目前都有專責獸醫師對豬體屠宰後做檢查，監測部分沒有發現病毒。

陳其邁說，對於不明豬隻死亡，今年已經採樣，檢測結果都是陰性，他強調，把所有可能傳播路徑堵死，才能確保豬隻安全，一方面在豬隻端監測，此外，對餐廳廚餘將要求清運至指定地點，由環保局免費清運。

而對於這次所被查獲的荷葉包肉，業者表示是從臉書購買，針對網路賣場規範，陳其邁說，農委會已經開始加強清查網路販售圍觀動植物檢疫物品，只要違規，一定會要求下架，每天固定針對重複性比較高的店家，每天常態性搜尋有可能販售違規的動植物，這段期間將要求警察局配合稽查，主動發現網路有可能販售的豬肉製品，也拜託大家不要在網路上購買來路不明的豬肉製品。

陳其邁表示，對於非洲豬瘟病毒的陽性反應，除同步溯源追查流向，會加強查察餿水桶容器，如有會通報環保單位收回，防堵疫情破口，假如違反規定將進行裁罰，最高可達7年有期徒刑及300萬元罰金。如有非常規肉品輸入請注意貨品來源，並向主管機關主動申報。

陳其邁說，非洲豬瘟是DNA病毒，目前為止無藥物跟疫苗，對豬隻跟畜牧產業都是非常大的挑戰，加上冰毒在冷藏期可以存活100天 冷凍期高達1000天，換句話說這個病毒對環境適應算是可以存活比較久，所以環境監測必須採取更嚴格標準，高雄市採取6大措施，稽查攤商雜貨店，全面宣導，呼籲大家不要購買不要亂丟來源不明肉品。

陳其邁表示，保護台灣豬，收到來源不明請勿丟棄廚餘，違反輸入規定可處7年有期徒刑，同時高市府也準備其他國家的語言，向所有移工朋友提醒遵守台灣法令，非洲豬瘟從圍堵境外，就差一步就進到養豬戶，目前來講是安全的，但因為飲食習慣在整個輸送部分，因此除在邊境加強管理外，運送流程也要嚴格把關，請市民配合，一同守護台灣豬。