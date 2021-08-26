參與學員教師在高雄大學舉辦的「Power e教師培力學程」線上研習營中分享課程收穫。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

疫情雖然趨緩，但未來仍不明朗。高雄大學日前舉辦教師培力學程線上研習，協助各大學教師解決線上教學產生的問題。高大校方事先就寄送課程材料包，讓線上學程就像實體研習，師生分多地享用咖啡與零食，讓研習更有溫度。

此研習營由高雄大學教學發展中心、大葉大學及靜宜大學共同舉辦，研習對象除了3校教師，也吸引其他大學教師參與。

課程採周間舉行，共26小時。課程結合時節，比如中秋節將至，《食品添加物的美麗與哀愁》介紹中秋節常用的烤肉與香腸的食品知識，以及使用英文行銷台灣《高美濕地英文導覽》課程，經由UMU互動平台，統整學習歷程，學員反應熱烈。

課程還包含物理實驗操作組，在跨校合作基礎上，由高雄大學應用物理學系校聘教學助教李宛真、台灣師範大學全人教育中心教師李依琳、大葉大學電機工程學系副教授李得勝攜手合作，使用手機App量測工具與樂器演奏上《看得見的聲音及其具體應用》課程，讓物理實驗課程不再是理工學院的專屬課程，變得簡單易懂。

大葉大學休閒事業管理學系助理教授邊瑞芬表示，課程「Power e」能量很高，幾日下來充電量以安培計算。上完課後，對於下學期的課程真的要重新塑造。

高雄大學校長陳月端也上線與教師們互動，她表示，疫情衝擊並改變教學、學習模式，台灣乃至全球教育形式、產業結構也在轉型中，身為教育工作者更要與時俱進，提早因應布局。