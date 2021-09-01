今天是疫情後的開學日，為了防疫家長無法入校，校門口盡是離情依依的畫面。（陳育賢攝）

部分媽媽不放心，在校門口不斷提醒老師自己孩子該注意什麼。（陳育賢攝）

今天是疫情後的開學日，學生們在睽違105天後首度重返校園，由於為了防疫，家長今天只能將孩子送到校門口，家長無法入校，果然出現部分幼兒與小一新生在校門口哭著不願入校的狀況，還好學校都提早作準備，安排打完疫苗的志工媽媽協助安撫，再以輕鬆有趣的課程讓孩子及早適應。

今天上午7點起，各校陸續有學生到校開心開學，但對於幼兒與小一新生的家長來說，卻是心裡交戰的時刻，有些爸媽擔心防疫問題、有些是擔心無法跟著到學校，孩子會不適應，有些則是覺得孩子步入國小第1天，是人生的另一個階段的開始，卻因防疫無法參與、陪伴這個重要的日子，無法看到孩子坐在課堂上的人生新旅程，讓不少家長在校門口也紅著眼眶，深覺無限遺憾。

更有個性內向怕生的孩子，今天上午被送到校門口，但當要跟媽媽分開時，就開始拉著媽媽的衣服哭喊「不要」，甚至緊緊抱著媽媽不肯入校，心軟的媽媽當然不捨直接離開，只能與教師、志工媽媽在校門口極力安撫。

也有外向不怕生的孩子能夠自己開心入園，但卻換成媽媽不放心，在校門口不斷提醒老師自己孩子該注意什麼，讓今天開學日的校門口盡是離情戲碼。

1位媽媽在目送孩子到學校後，仍站在門口往內望，久久不願離去，她紅著眼眶說，女兒個性比較內向怕生，這幾天就在擔心開學日她無法跟著到教室的問題，今早起床女兒果然有情緒反應，在經過安撫後好不容易到校，女兒又哭著緊緊抱著她，她雖然知道只不過是到學校上個課而已，但看到孩子流著淚被帶進學校，自己心裡就難過，還是很擔心女兒不適應。

香山國小校長顏美禎表示，因應防疫，開學不開放家長入校，校方也擔心小一新生有分離焦慮症，開學前即已超前部署，商請已經打完疫苗且間隔14天的家長到校擔任「安心志工」，幫忙帶小一新生。

小一新生在報到時就會先發放名牌，安心志工就可依據名牌顏色辨別，幫忙帶小一新生進入教室。另，針對特教班、幼兒園須家長協助的學生，校方也特別製作名牌，並安排特定動線，准許特別需求的家長陪伴學生到班級，家長入校也必須量體溫、實名制、手部消毒，但家長不能進入教室內，幼兒園並會安排輕鬆有趣的課程幫助小朋友及早適應。