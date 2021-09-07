幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北幼兒園群聚擴大，本土疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心今（7日）宣布幼兒園再增5例，群聚累計16人確診。對此，在板橋開業的張博揚小兒科診所擔心，開學後幼兒們無症狀互相傳播，恐怕一連串調查下來，「不只是粽子而是葡萄」。

新北市一處幼兒園有教師確診後，感染鏈陸續擴大，至今群聚累計16人確診，其中一位幼兒園老師（案16129）足跡多在捷運板橋－頂埔站間往返，還曾去逛過環球購物中心，讓附近居民提心吊膽。

確診老師在上月底至本月初時，經常搭乘捷運板南線，往返頂埔站和新埔站，另外也曾經在上月29日抵達板橋環球購物中心。（新北衛生局提供）

對此，張博揚小兒科診所有感表示，「最近我們這一帶又是處於風暴中心，偏偏假日看診的可能只剩這裡了。」擔心在開學後，一堆沒打疫苗的幼兒「以無症狀感染的模式傳來傳去」。診所強調，現在可能線頭一拉起來「不只是粽子而是葡萄，…怕！」

根據目前疫調所公布的確診者Ct值，張博揚診所也表示不樂觀，「高Ct值的會不會是5、6月份的舊感染啊！畢竟這裡曾是熱區啊！」指揮中心指揮官陳時中今指出，針對幼兒園群聚，會展開血清抗體調查，釐清感染源，由於病毒定序不是Alpha（英國變異株），那麼Delta（印度變異株）的可能性很大。