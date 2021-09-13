板橋某社區大樓出現群聚感染，除了B棟住戶已全部轉至集中檢疫所及防疫旅館隔離外，Ａ棟400多位住戶也已列為自主健康管理對象。外界質疑，現在接種也已經無法阻止疫情散播，為何指揮中心今(13)日仍以專案在A棟設置疫苗接種站？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很久之前有人說檢驗不需要，要先打疫苗，但現在無論是居家隔離或自主健康管理，但在自主健康管理下，到醫院一方面不方便，也許會增加一些感染風險，顧及住戶相關的權益，所以特別在自主健康管理期間到宅服務。