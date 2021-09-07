近來新北幼兒園群聚疑染案擴大，讓許多家長憂心，江宏傑也在月初親自送3歲女兒「Aila醬」去幼兒園上課，他7日表示有注意到相關的新聞，目前Alia醬還是有上學，會持續關注後續發展。

江宏傑也說Alia醬上學後也十分適應學校團體的生活，每天都很開心與其他同學互動。江宏傑很疼愛一雙兒女，當Aila醬第一天上學時，他緊牽著Aila醬小手去學校，更也曬出父女倆可愛萌照，大展濃濃父愛。

江宏傑與日本前奧運國手福原愛（小愛）在7月初宣布離婚，2人共同監護一雙兒女。江宏傑現在為單親爸，也努力打拼事業，近來參與實境節目《全明星觀察中》，獲得好評，大方在節目中秀出私下平常的生活日常，笑說心情有點緊張、害怕及期待，自虧：「因為我私底下好像有點屁孩！」

他在該節目中的表現與之前在《全明星運會》紅隊領隊的專業形象、魅力大不同，吸引粉絲目光。江宏傑擁帥氣外型，加上清新、愛家的形象，累積高人氣，據悉近來有許多節目邀約詢問不斷，對此，他所屬華研國際表示一切正在討論中。