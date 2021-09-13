土城國一新生疑不想上學墜5樓 書包留屋頂命危送醫 08:262021/09/13 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城1名國一少年今（13）早被發現從住家5樓頂樓加蓋處墜樓，滿身是血倒臥在巷弄間被緊急送醫，目前情況不樂觀。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城1名國一少年今（13）早被發現從住家5樓頂樓加蓋處墜樓，滿身是血倒臥在巷弄間，路人驚恐報警，警方到場時發現少年的書包還遺留在頂樓處，疑似因不想上學就想不開，現場已緊急先為少年做CPR，並送往亞東醫院搶救，據悉目前少年情況並不樂觀，父母已趕至醫院陪同。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 北市國中生3家人PCR出爐 羅一鈞5字讓大家鬆口氣 人物剪影－南港輪胎名譽董事長 鍾愛資產題材 林學圃鎖定泰豐 #少年 #上學 #5樓 #書包 #土城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8旬翁國1迴轉逆向5公里 對撞來車翻覆手腳骨折 11:072021/09/12 社會 同樣染Delta 幼兒園老師社區卻沒清空 張上淳曝原因 19:122021/09/11 生活 中職》高國輝開轟又敲再見安 富邦獵龍中斷主場6連敗 22:342021/09/11 體育 廚房水管也有風水講究 5要點避免破財招災 18:452021/09/10 運勢 凌晨國3彰化段兩車追撞 大火竄燒駕駛送醫均無大礙 10:492021/09/12 社會 高國輝再見安 悍將中斷主場6連敗 04:102021/09/12 運動天地 傳駐美代表處擬更名 陳以信批「劃錯重點」：改名不能改運 11:362021/09/11 政治 駐美代表處擬更名台灣代表處 白宮尚未做出決定 04:102021/09/12 焦點要聞 李登輝建議不要動中華民國憲法、國統綱領兩根柱子 就可在裡面鑽來鑽去！扁揭祕 「四不一沒有」非美方要求 04:102021/09/13 焦點要聞 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件 （五之25） 07:002021/09/13 兩岸史話 駐美代表處可能更名 羅智強建議：正名為中華民國大使館和美復交 21:572021/09/11 政治 社會熱門新聞 國3暗夜驚悚追撞 漆黑路段突現車輛 網嚇瘋：這怎麼閃？ - 社會 這市場攤販賣雞肉讓人好害羞 網傻眼：招牌不用這麼對仗 - 社會 民生社區驚見母帶2幼女翻垃圾桶覓食 網超暖刷整排留言 - 社會 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 政大男罵妻學歷低「去過機場比妳搭過公車多」 她狠休夫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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