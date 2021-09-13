新北市土城1名國一少年今（13）早被發現從住家5樓頂樓加蓋處墜樓，滿身是血倒臥在巷弄間，路人驚恐報警，警方到場時發現少年的書包還遺留在頂樓處，疑似因不想上學就想不開，現場已緊急先為少年做CPR，並送往亞東醫院搶救，據悉目前少年情況並不樂觀，父母已趕至醫院陪同。

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