新北疫情持續升溫，繼板橋某間幼兒園爆發群聚感染，中和區某國小學童PCR陽性，校方昨天深夜緊急通知今起停課3天，由於學童CT值32，研判感染已久，屬於獨立個案，與板橋某幼兒園關連性不大，但市府仍將採取預防性措施，該生就讀班級停課14天，該校預防性停課3天。

據了解，中和學童感染源來自同住阿嬤，阿嬤因家人生病，9月5日前往陪病必須做PCR篩檢，9月6日結果出爐為陽性，衛生局緊急匡列全家接觸者隔離並採檢，這才發現學童PCR陽性，不過兩人CT值高，約為32左右，研判屬於舊案，感染源仍在釐清。

新北市府不敢大意，決定學童就讀學校必須預防性停課三天，昨天晚上11時緊急發出庭課通知，一、「若貴子女為居家隔離者」請依居家隔離通知書的防疫規定，落實防務的措施；二、「若貴子女自主健康管理者」必依各類自主健康通知書須知，落實防務的措施；「若貴子女未具備一、二身分別」，停課期間注意身體的狀況，如有發燒或呼吸道的症狀，請儘速戴口罩並就醫。

新北市衛生局對此不願表示意見，一切由中央統一對外說明。