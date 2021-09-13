桃園青埔國小校舍2022年完工，午餐廚房獲經費改善。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢青埔地區近年人口增加快速，學區青埔國小執行總量管制，市長鄭文燦13日前往視察，第二期校舍工程採先建後拆，預計2022年3月完工。另外，青埔國小廚房因校舍工程暫停運作2年，今年重新啟用供應師生午餐，市府也核定186餘萬元經費，擴建原有廚房設備環境，提升午餐品質。

鄭文燦說，因應青埔人口增長的就學需求，青埔國小第二期新建校舍工程，總經費約3.8億，包含新建活動中心、幼兒園教室、教學大樓及專科教室，可紓解青埔國小校舍空間不足問題，預計2022年3月完工後再拆舊校舍，之後也將新建操場及司令台。校長許清勇則說，目前學校47班1352名學生，校舍完工教室充足後，可擴充至60個班級1800名學生。

青埔國小第二期新建校舍工程施工期間，由於是在廚房上方施工增建教室，因此學校廚房停辦2年，如今增建教室已完工，因此自110學年度起學校廚房已可自行供應全校師生午餐，供應的菜色及品質也受到學生及家長肯定。

另外，鄭文燦也視察青埔國小雙語教學成果，並與學童一起體驗使用平板電腦互動軟體，做趣味化線上評量。他說，青埔國小是桃園10所試辦雙語創新教學計畫的學校之一，學校聘用外籍教師與英語專長中師協同教學，提供沉浸式全英語學習環境。