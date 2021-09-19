桃園市近年來移入人口多，近5年來一般廢棄物回收率逐年提升，然而一般廢棄物妥善處理率卻一路下滑，垃圾處理量變成六都之末。環保局原規畫觀音生質能中心年底前可正式營運，提升妥善處理率，不過先前受疫情影響，國外技師無法來台，工程預計延期至明年3月。

桃園每年垃圾量約50萬噸，移居人口上升讓一般廢棄物產生量隨之增加。審計處指出，桃園一般廢棄物回收率105年度為51.03％，109年底提升至65.24％，而欣榮焚化爐年處理量僅37.2萬噸，其餘無法焚化的垃圾只能打包暫置掩埋場，一般廢棄物妥善處理率從105年96.56％下滑到109年底剩85.89％，為六都之末，急需改善。

審計處表示，部分資源回收個體業者將回收物囤放於騎樓、防火巷等公共空間，要求環保局檢討，此外，轄內掩埋場暫置大量廢棄物，如廢床墊、大型傢俱等，影響環境衛生亦會有火災風險。而桃園大有會稽掩埋場本月初才剛發生2堆廢棄床墊起火燃燒，顯示確有潛在火災風險。

環保局回應，生質能中心正式營運後可將5年內的現有暫存垃圾去化，提升妥善處理率，原預計110年底正式營運，但受疫情影響，國外技師無法來台，目前熱處理單元鍋爐鋼構作業、一號鍋爐汽鼓、水管牆、爐床等構件都已完成，且鍋爐已於7月底完成試壓，但爐條安裝、耐火泥築爐作業仍在進行， 預計2022年1月完工、3月開始24小時處理垃圾。

環保局說，環境清潔稽查大隊有加強掩埋場維護管理等安全措施，也會加派人員巡視及監控。另針對列管資源回收個體業者每年至少普查1次，重點查核騎樓、防火巷等公共空間有無囤放資源回收物影響環境衛生，未設置資源回收設施列管對象，將列為110年度重點輔導對象。