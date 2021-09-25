台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦不約而同提出，台灣目前疫情穩定，且近期也沒有不明感染源，希望中央流行疫情指揮中心評估疫情警戒能否降到一級。台南市長黃偉哲說，台南更有資格要求降級，建議如要降級，不妨先從南部降級，如果全台統一降級，他也同意。

黃偉哲今天上午出席孔廟文化節「硃砂啟智」儀式受訪說，相信中央流行疫情指揮中心會好好考量，既然連過去的重災區台北市、新北市，都覺得應該要調整警戒的層級了，台南市已連續89天＋0，總共加零天數從5月10日起更有120天，台南更有資格要求能否降級，不過，一切還是遵從中央流行疫情指揮中心的看法。

他說，要討論降級須權衡整個台灣情況，尤其，台灣是一日生活圈，如果重災區不能做好的話，很容易傳染鏈就帶過來了。黃偉哲說，台南目前為止守得不錯，如果要降級，不妨可從南部先降級，但如果要統一降級的話，他也同意。