新北巿板橋幼兒園爆發群聚感染，外界都在猜測感染源，也擔憂校園的上課環境是否安全。康寧醫院負責人暨教學教授尹長生表示，若幼兒園或學校沒辦法做到通風，學童體內又沒有抗體，環境風險相對就比較高。

尹長生昨（6）日於談話性節目《少康戰情室》分析，整起事件若有超前佈署的話，定可以預想想到開學時，教師、學生及家長這3種人互相傳染，但是我們在疫情上並未做到這層面，加上疫情趨緩，導致任何佈署都沒做。

尹長生提到最近看到的文獻報導指出，以色列將3至12歲的孩童，在上學前監測體內抗體，看是否有足夠的免疫力，若沒有免疫力就讓他施打疫苗，但目前在台灣主要還是以家族感染到學校為主，因此大家並沒有警覺性。

尹長生進一步說，若學校的通風設備不佳，冷氣機啟動後，又門窗緊閉，病毒就無法排出；再加上台灣的學校、幼兒園也不像國外，一個班最多就是20人，上課時前後門都開啟通風，前面還有一個抽風設備，因此環境相對安全。

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