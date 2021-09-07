新北市板橋幼兒園爆發群聚感染，目前已有6校停課。ICU重症醫師陳志金表示，幼兒可能平時就有咳嗽、流鼻水症狀，若染疫會導致很難區分是否確診新冠肺炎，且被隔離之後，需要家長陪伴照顧，恐怕很難全身而退，所以1人感染就要算2人了。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今（7）日稍早於個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》分析，新北幼兒園爆發群聚感染，這一波應該是近日大家最擔心的，因為幼兒無法施打新冠疫苗，就算確診症狀也可能不明顯，或是平時有咳嗽、流鼻水的症狀，就會導致很難區分。

陳志金說，幼兒的自主能力無法與成人相比，因此確診被隔離後，一定需要家長陪伴照顧，長時間近距離接觸，很難全身而退，所以只要1人遭到感染，基本上就算2名了。他也提出3個疑問，病毒的傳播方向是如何進行的？究竟是不是Delta變異株？Delta變異株是否已在社區傳開？

稍早新北市長侯友宜也證實，今日再新增2名幼兒、3名家長確診，不排除Delta變異株的可能性。另外，昨日下午疫情記者會中，指揮官陳時中坦言「滿擔憂」，因為已採檢出爐的個案並不多，但陽性率卻非常地高，並表示不排除幼兒園裡已有幾波傳染，需要更多證據解釋清楚。

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