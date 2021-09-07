新北幼兒園群聚擴大 新增2學童、3家長 累計15人染疫

新北市板橋區幼兒園群聚持續擴大，新北市長侯友宜今日證實，今又增加2位幼兒及3位家長，總共5位，侯友宜也強調，不排除與桃園染疫機師有關，若確定是Delta變異株，會建議中央升三級警戒。

侯友宜於市政會議接受媒體採訪時表示，大家都非常關心新北幼兒園群聚，在昨日下午有10名師生染疫後，衛生單位擴大、匡列及採檢，我們可以確定除了這10名師生外，今日又增加2位幼兒及3位家長確診，總共5位。

侯友宜說明，染疫幼童的CT值不一，有的高達34、有的才20幾，這部分要仔細研判，到底是老師傳給學生；還是學生傳給老師，或是學生的家長們染疫傳給學生，所有的檢調、民政都啟動調查，到現在為止並非鎖定老師就是傳染源，每個幼兒及家長都在疫調中，我們也懷疑某些家屬會不會從境外帶感染回來，也不排除與桃園機師染疫事件有關，待基因定序出爐釐清。

確診家屬有從埃及回來的，但PCR採檢皆是陰性，相關疫調都在進行中，至於是否升三級的可能？侯友宜回應，是中央的決定，只要確定是Delta，就會建議中央該升三級就升三級，個案也是因為在幼兒園確診，所以會做好照規定停課14天，周遭附近的學校要預防性停課。另外，侯友宜也強調，新北有訂定一套原則，只要新北有1例Delta，就全面停止餐廳內用。

侯友宜指出，昨日下午除了擴大匡列、採檢，全部把第一圈、第二圈，包括家長部分全部送集中防疫旅館隔離及採檢，經過連夜的隔離，總共有182位送至集中防疫旅館裡，目前162位都是陰性，其它還在陸續採檢中，也會隨著疫情再擴大匡列、隔離相關人士，雖然已隔離182位，但陸續還會再增加。

侯友宜表示，面對幼兒園的家屬、親屬，或是其他的學校、安親班，我們都立即採取預防性停課，這過程中也針對幼兒園、安親班所關心的4所學校、板橋2所幼兒園、1學校及三重1所公托，共4校2252人停課。

侯友宜接著說，中和區某學校因為同學染疫，全校預防性停課3日，是採取對孩子的保護，因此昨日連夜採取緊急應變，停了5校，共4327名學生，目前幼兒園的染疫事件，視同Delta變異株，全力備戰。