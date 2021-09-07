新北板橋幼兒園昨爆群聚感染，且預期確診數還會再增加，加上長榮3名機師及機師兒也都確診感染力極強的Delta變異株，台灣疫情再度拉警報。台大公衛教授詹長權建議，新冠疫苗應該要第一劑、第二劑同步施打，若第一劑及第二劑的覆蓋率落差太大，恐成為防疫缺口。

詹長權昨（6）日於個人臉書分析，過去曾建議指揮中心「一人一劑」，當時認為讓更多的人接種第一劑後，能爭取購買更多疫苗補上第二劑，但8月份疫苗到貨量不如人意，再加上Delta變異株兵臨城下，「我們有必要調整接種策略」。

詹長權表示，從接下來4個月內可獲得的疫苗劑量來規劃，若有500萬劑AZ、850萬劑BNT及150萬劑莫德納，可有4個接種策略，第一為未來16周應第一劑和第二劑同步施打、第二是捨去接種類別，依照年齡往下打。

詹長權接著說，第三則為第一劑接種從40歲向下、向上逐歲依序擴大，並以AZ為主，其次是BNT，最後則是莫德納。最後，第二劑施打年齡由高到低依序擴大，並以兩劑同樣疫苗為主，或以AZ加BNT、AZ加莫德納混打並行。

詹長權提新加坡的例子說，新加坡過去28天內，未接種疫苗的感染者的重病或死亡比例為6.7%，完整接種兩劑疫苗感染者的重病或死亡比例為0.9%，但只接種一劑疫苗的感染者的重病或死亡比例為5.1%。詹長權說，台灣目前第一劑的覆蓋率約為44%，但第二劑的覆蓋率僅4%，第一劑和第二劑接種覆蓋率落差太大，恐是Delta變異株的防疫缺口。

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