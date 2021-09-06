由慈濟、台積電及永齡基金會合購的1500萬劑輝瑞／BNT，上周四（4日）首批93萬劑抵台，永齡基金會創辦人郭台銘也向BNT表達盼保留明年3000萬劑的額度，不過前台大感染科醫師林氏璧卻認為，買3000萬劑的BNT太多，若真要買只要1000萬劑即可，原因在於「應該要將風險分散在不同的籃子」。

林氏璧今（6）日於廣播節目《POP撞新聞》中指出，從以色列擴大施打BNT的資料來看，BNT的表現似乎不如莫德納，雖然還不能完全下定論，但若是要買3000萬劑BNT，「這個數量好像太多了」，應該要將風險分散在不同的籃子。

林氏璧表示，莫德納同樣為mRNA疫苗，疫情指揮中心日前宣布，明年已採買了2000萬劑次世代莫德納疫苗，再加上後年的1500萬劑，總共為3500萬劑。

林氏璧說，BNT還是可以買，但不建議大買3000萬劑，1000萬劑上下即可，原因在於「不該全部賭在mRNA疫苗」。他也補充說，並非指哪一牌的疫苗比較好，而是各廠牌疫苗都要準備，且疫苗的療效、供貨都會隨著疫情變化改變，因此每個廠牌都買，才是最好的。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。