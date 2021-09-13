第8輪公費AZ疫苗12日預約截止，北市爆超量預約逾萬人，認為是許多縣市未開放預約導致全湧入北市，桃園市長鄭文燦對此表示，桃園為長者施打第一劑疫苗時，也服務1.3萬名不在籍者，當時以調配方式處理，現在採預約制，登記多少給多少，各縣市查一下就知道，「很準確！」

台北市副市長蔡炳坤爆，許多縣市未依規定開放預約量能，導致許多外縣市民眾湧入台北市預約第8輪公費AZ疫苗，緊急加開後總共有超過18萬人預約接種，向中央要求增配疫苗，恐仍有逾萬人無法如期接種，認為應該規範不可以跨縣市預約。

鄭文燦對此表示，桃園6月為65歲以上長者接種第一劑疫苗時，也開放不在籍接種，桃園多打了1萬3000劑，當時是用調配的方式來處理，現在改採取預約制，預約多少中央就給多少疫苗，像是桃園有5萬8000名長者符合資格，市府開出來的服務量能就是5萬8000劑。

「各縣市只要查一下數字就知道了！」鄭文燦強調預約制是很準確的，預約多少、給多少，這樣疫苗不會有多餘，也不會浪費。