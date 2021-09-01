大學指考放榜，台南市佳里區國立北門高中祝賀聲不斷，今年有2位學生錄取台灣大學法律系，打破該校改制51年來的紀錄，其中陳藝竹為指考分發台大法律系司法組，蘇香榕則透過繁星推薦錄取台大法律系法學組。陳藝竹家境清寒，求學過程中遇到許多貴人資助，她也把這項好成績獻給他們。

今年的多元入學推薦甄選、申請入學、繁星計畫及指考分發告一段落，北門高中學生表現亮眼，進台大、清華、交大陽明、政大、成大等頂大名校就有13人。

國立北門高中原為省立北門中學，因應實施國中教育，1970年8月改制為省立北門高級中學，2000年再改制為國立。學校祕書洪金昌表示，51年來，陸續有學生考上台大法律系，卻沒有2人同時錄取台大法律系的例子，今年打破了這項記錄，十分難得。

蘇香榕導師洪翠薇表示，蘇香榕當初入學時並非5A學生，3年來成績名列全校前5名，透過繁星計畫申請，順利錄取台灣大學法律系法學組。另外，該校足球隊隊長魏辰諠透過運動績優甄試錄取成大不分系，也打破運動選手只能錄取運動相關學系的思維。

陳藝竹導師郭人豪表示，陳藝竹畢業於佳里國中，3年前以3A＋＋及2A＋成績，就近選讀北門高中，3年來表現優異，但學測5科僅考出59級分，決定參加指考，以總分459.5分錄取台大法律系司法組，可說是北中之光。

陳藝竹家境十分清寒，媽媽在她5歲時就離家，至今一直未再見過面；父親在高雄開計程車，她與爺爺兩人相依為命，六、日還要到早餐店打工，也無法參與第8節課輔導，環境造就她獨立個性。陳藝竹說，求學過程中遇到許多貴人，由衷感謝他們的資助，也把這項好成績獻給他們

剛於8月12日到任的校長吳俊憲感謝全體老師和學生的努力，也對長期資助清寒學生升學的慈龍基金會、妙惠居士林基金會及校友們表達謝意。