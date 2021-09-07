原本是羨慕別人家裡有鋼琴的小孩，到一路堅持演奏、推廣管風琴，台灣管風琴大賽冠軍得主余曉怡，大學才讀音樂系，對音樂滿懷熱情，在疫情下，她透過線上音樂會，將管風琴演奏結合舞蹈、繪畫、光影，顛覆古老樂器的典雅形象，為觀眾展現管風琴的不同面貌。

管風琴是一項需要手腳並用演奏的樂器，余曉怡表示，管風琴的金屬音管，音色偏向明亮，「管風琴的音樂可以很雄偉，也可以很安靜、柔和和純粹，我希望觀眾可聽見璀璨的金色聲響，同時感受到音樂的靈性層次。」

余曉怡出生於1981年，畢業於東吳大學音樂系、台灣神學院教會音樂研究所碩士，主修管風琴演奏，並在2014年拿下首屆台灣管風琴大賽冠軍。她表示，從小就很喜歡音樂，聽到音樂就會想跳舞，也曾經羨慕親戚家裡有鋼琴，國小四、五年級時，家裡好不容易買了台鋼琴，讓她比誰都更珍惜學琴的機會。高中時她想考大學音樂系，在教會遇見貴人，為她準備考試需要的一切，順利考上之後，她也一路前進。

余曉怡表示，演奏管風琴既是一名歌唱者，也像一名指揮家，要能展現展現交響樂團的氣勢，但鍵盤演奏的訓練也要扎實，「我很認真想做好這件事，為此，除了苦練，之前也會常常出國參加音樂營。」

余曉怡說，如果說起小提琴、鋼琴，都是大眾相較之下熟悉的樂器，「但管風琴在古典音樂史上也很重要，還有電影配樂也常常會使用到管風琴，我想要把這塊寶藏和觀眾分享。」

這回與余曉怡合作的音樂家還包括有以色列鋼琴家Oren Dashti、舞蹈家Sara Yin、藝術家藤村真等。演出將於9月20日在線上登場。