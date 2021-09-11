信義房屋崇明店專案經理錢怡穎雖是美術系畢業，但早就立志要成為頂尖業務員，大學畢業後，她先擔任高級車品牌業務累積經驗，再轉職信義房屋擔任不動產經紀人，主力經營民宿、透天店面、土地等中高總價產品。看似一帆風順，其實剛入行時，錢怡穎連基本的電腦操作都不熟稔，還曾因在市場發派報太挫折而哭泣，但她靠著勤作筆記、每天徒步拜訪商圈、真誠經營客戶，業績表現越來越亮眼。

她分析，車子是消耗品、奢侈品，房產則較偏向必需品，就算是置產性質，也是一筆高額資金，作為房地產經紀人，責任更重大、挑戰也更大。最後，考量信義房屋擁有完整教育訓練，她決定進入信義房屋。

沒想到才一入行，錢怡穎竟立刻遭遇挫折。由於求學階段到汽車業務工作都不太需要使用電腦，在信義房屋卻剛好相反，「光是打字都要想一想注音符號在哪個位置！」當時的店主管甚至還得親自「教電腦」；此外，有賣高級車的經驗，許多人對她的表現期待很深，但新人前2個月她不但是同梯業績最後一名，還沒有接到半件委託。

錢怡穎回憶，當時她天天在傳統市場發派報，卻從沒有客戶找上她，一想起以前賣車子，打扮地光鮮亮麗開車上班，現在卻在市場頂著豔陽發派報，挫折之餘忍不住躲在市場旁哭了起來。不過，「只要是做對的事，有時候需要的只是時間」，每天至少花2小時徒步認識商圈店家，一來掌握店面租約到期的時間，作為日後開發屋主的參考，也能經營未來有轉租為買需求的潛在客戶。

她曾服務一對86歲老夫妻，一開始只是透過銀行專員介紹，無償協助這對子女不在身邊的老夫妻處理房屋問題，後續偶爾到家中探望，沒想到有次拜訪時，剛好老爺爺外出遇到行車糾紛，警察致電家中，讓老人家十分慌張，她立刻陪同做筆錄、聯繫汽車保險業務，也立刻通知老夫妻住在外縣市的子女。這舉動深獲老夫妻全家人信任，恰好今年有筆土地想出售，因此全權交給她負責處理，歷時半年多與買賣雙方的洽談，最後也順利成交了。