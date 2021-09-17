現代人購買房子時，衛浴數量是選擇重點，有位考慮買房的網友，就陷入該買 一衛還是兩衛的抉擇，引起網友們熱烈討論，有不少人認為，坪數小又採光好的房子難尋，傾向購買一套衛浴的房子，多出來的空間可以留給房間會更舒適，且採光是買了之後無法改變的東西。

有網友在PTT論壇上的Home-Sale版發文表示，「因為資金有限，選擇兩房的房型，但目前在考慮兩房兩廳兩衛或兩房兩廳一衛，其中一衛的格局是採光比較好，所以現在就是採光跟衛浴之間的抉擇，想問大家會怎麼選？」

文章一出引起網友們熱烈回應，有不少人選擇採光較佳的一衛房型，主要原因在於，在坪數較小的房子中，比較難找到符合預期、採光又好的房型，尤其這是買了之後無法改變的東西，「採光好感覺比較稀有」、「當然是採光」、「個人覺得是採光」、「採光佳+1，好轉賣，以後能力夠可再換屋」、「採光，多出來的空間可以留給房間」、「房間大比較舒適。」

儘管如此，還是有網友傾向選擇2衛的房型，「不是一個人住的話，無條件兩衛，」、「兩衛才夠用，肚子痛的時候就知道了」、「住2人以上，一定選兩衛」、「採光可以靠燈具補足，衛浴設備就很難了」、「兩衛客人、小孩、夫妻都很重要」、「兩衛才有生活品質啊，搶廁所怎麼辦。」

此外，也有人認為1.5衛才是最佳解，「沒辦法兩衛至少要1.5衛，反正要兩個馬桶就對了」、「兩房其實1.5剛剛好」、「1.5衛，洗澡空間不用這麼多」、「1.5衛最剛好」、「獨居1衛就夠，房小做1.5衛」、「其中一衛改成1.5衛，完美。」

該選擇一衛還是兩衛，正反兩派各有不同看法，對此，據ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在兩房一衛的物件很常見，尤其雙北地區甚至有三房一衛，所以精華區的一衛接受度很高，反倒是採光對買家來說更重要，如果一定要犧牲一項條件，依照過去帶看的客戶反應，他建議採光好的兩房一衛會勝過採光差的兩房兩衛。