邁阿密一場美式足球賽期間，觀眾無遐看比賽，而是分工在迎救一隻受困在二樓看台的小貓，當小貓脫身以後，觀眾熱烈鼓掌。

9 月12日，邁阿密硬石體育場(Hard Rock Stadium)正在舉行精彩的美式足球賽，由地主隊邁阿密颶風(Miami Hurricanes)，迎戰阿帕拉契登山者隊(Appalachian State Mountaineers )。然而在中場，一側的觀眾席根本無心看比賽，觀眾全被1隻失足垂掛在繩索上的小貓給吸引了，小貓的爪子被二樓看台上的繩索勾住進退不得，因為看台太高，很難直接救援，大家非常擔心小貓的安危。

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11 2021

然後小貓正下方的觀眾們想到一個主意，既然無法上去救貓，那就在底下準備好緩衝墊，等待貓掉下來接住，觀眾把美國國旗借來當緩衝墊，不久後貓真的掉落下在美國國旗上，隨後被一名觀眾抓住。

Watch: Miami Fans Using American Flag To Catch Falling Cat at Hard Rock Stadium

Falling cat caught in American flag at Hard Rock Stadium during Miami game.

這名觀眾把小貓高高舉起，如同《獅子王》電影那樣高舉辛巴，以證明小貓沒有受傷，救援成功引起觀眾如雷的掌聲。

不過小貓可能受到驚嚇，也可能脾氣不太好，牠咬了好幾個關心牠的觀眾，在場的護理人員提醒這些傷者最好去健康檢查，並打預防針。小貓身上好像有項圈，但不知上面是否有主人的聯絡方式。