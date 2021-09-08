26歲美國饒舌歌手小烏茲弗特（Lil Uzi Vert），2月將價值2400萬美金（約新台幣7億元）的粉紅色鑽石鑲嵌在額頭上，然而日前出席活動卻被發現額頭的鑽石消失，對此，他也坦承是因為音樂節表演時遭粉絲襲擊，鑽石當場被拔下，傷口血流如注，一番發言嚇壞在場所有人。

小烏茲弗特日前出席Jay-Z的40/40運動酒吧18週年派對，被媒體發現高調的粉紅色鑽石不翼而飛，他才解釋，原來是7月到邁阿密Rolling Loud音樂節表演時，遭到熱情粉絲拔下額頭上的鑽石，當場大噴血嚇壞現場觀眾，導致表演被迫中斷，小烏茲弗特回想起這段回憶忍不住笑虧：「表演就這樣被他們毀了」。

小烏茲弗特也表示，幸好沒有生命危險，粉絲也已經歸還鑽石，「鑽石還在我的手裡，所以我感覺很好，臉部也未受到會毀容的嚴重損傷，一切都安然無恙」，目前他的巡迴正如火如荼在英國進行，還將參加倫敦無線音樂節（Wireless Festival）的演出。

事實上，小烏茲弗特早在2017年就向珠寶商艾連特（Elliot Eliantte）購買這顆鑽石，今年2月嵌入額頭4個月後，還一度因為發生傷口感染不得不移除鑽石，沒想到如今又遭粉絲拔下，然而生性瘋狂的他不僅毫不在乎，還計畫購買一顆座標為「 WASO-127b 」的行星，將成為首位「合法擁有一顆星球」的人類。