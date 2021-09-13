鄭怡靜現場指導白河國中桌球校隊選手打球技巧。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府盼共推桌球發展。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

東奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜13日拜會台南市長黃偉哲，現場還指導白河國中桌球校隊選手打球技巧。黃偉哲恭喜鄭怡靜在奧運大放異彩，也盼這份光榮能延續並加深市民朋友對桌球的熱愛，與市府共同推動桌球發展，培育更多優秀桌球選手。

鄭怡靜與父親鄭博文、擔任運動教練的姐姐鄭尚宜及桌球教練鄭佳奇，前往民治市政中心拜會黃偉哲。黃偉哲說，很高興國手鄭怡靜返嫏分享奧運參賽心得並給予白河國中桌球隊基層選手指導，深具教育意義，也預祝她2022年亞運及2024巴黎奧運再創佳績。

出身台南歸仁的鄭怡靜，從小和姐姐鄭尚宜接受桌球訓練，一路從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中桌球隊，14歲時便已入選台灣史上最年輕的女子成人國手，近年來也奪下多項國際賽成績。今天鄭怡靜致贈簽名球拍給黃偉哲，感謝台南市所有鄉親支持。

市府教育局體育處表示，2023年全國運動會將於台南市舉辦，為打造更優質的競賽場地，市府已成功爭取體育署補助桌球館經費高達1526萬餘元，未來除了逐步改善基層訓練環境，也將持續推動優秀運動人才培育體制，提升本市競技運動實力。