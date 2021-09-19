台南市佳里區體育會19日舉辦「台江羽球競技運動嘉年華」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市佳里區體育會19日舉辦「台江羽球競技運動嘉年華」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲今天出席開幕典禮時說，台南除了配合中央體育署的活動，市府也投入經費在各項體育活動和硬體設施加強。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

民眾疫情期間多吃少動，體重直線飆升，隨著疫情警戒降級，台南市佳里區體育會19日舉辦「台江羽球競技運動嘉年華」，不僅在於羽球技藝的切磋，還結合瑜珈、元極舞、趣味競賽等，號召鄉親一起來消脂瘦身。

佳里區體育會配合「運動i台灣計畫–運動城市推展專案」辦理此次嘉年華活動，活動項目除了羽球技藝的交流之外，還有羽球投籃的趣味競賽，以及瑜珈體驗、元極舞展演等，希望提升國人愛好運動的好習慣，並增進彼此情誼。

佳里區體育會羽球委員會總幹事林柏年說，這次的嘉年華老少咸宜，在羽球技藝切磋上，由各隊抽籤分組進行，以球會友，彼此觀摩學習；周邊的羽球投籃遊戲的趣味競賽，則是邀請鄉親一起同樂，大小朋友玩得不亦樂乎。

市長黃偉哲今天出席開幕典禮時說，今年台灣羽球大放異彩，台南除了配合中央體育署的活動，市府也投入經費在各項體育活動和硬體設施加強。2023年全國運動會將在台南舉行，他強調會做好防疫，迎接全運會的到來。