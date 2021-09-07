專業伺服器機殼廠勤誠（8210）公告8月合併營收為新台幣9.22億元，較去年同期增長38.0％，再創單月歷史新高；累計1-8月營收為新台幣58.68億元，年增18.9％，亦為歷年同期新高。勤誠表示，下半年客戶需求十分強勁，目前訂單能見度可達年底，不僅美系客戶的資料中心需求增溫，中系客戶亦陸續導入Whitley新平台，公司對於全年營收雙位數增長深具信心。另針對鋼材價格持續上漲，公司已積極執行內部調整，致力維持下半年毛利率在上半年的水準，並於未來逐步優化。

據產業情報研究所(Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)指出，雖全球缺料問題待解，但在Intel及AMD新平台的拉動下，預期2021年第三季伺服器出貨量可達127.7萬台，季增10.2%，主要為雲端資料中心業者、資料中心託管服務商、伺服器品牌的商機及拉貨熱絡所驅動。針對上雲需求持續增長，勤誠於8月推出2款適用於企業和雲應用的高性能機架式準伺服器新品，可滿足高效能運算(High Performance Computing, HPC)企業和數據中心的計算、存儲、分析等需求，料將持續為業務增長挹注新動能。

除了持續研發推出新品，勤誠亦積極擴充產能因應伺服器需求成長，嘉義新廠將於今年底進入量產，未來逐步開出產能後，明年底將可達到每月8-10萬台產能，與勤誠現有的中國昆山廠或東莞廠相當；新廠除了結合低成本智慧製造的設計概念，融入精實管理與智慧工廠的理念，更應用了環保理念及人文連結，包含採用節能減廢的綠建築、推動產學合作以培育人才，以及開放場域給在地藝術家展示創作等，顯示勤誠兼顧智慧科技、永續發展、社區關懷等面向的完整規劃，帶領勤誠進入下階段成長。