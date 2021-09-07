來到了下半年又是百貨公司及Outlet準備迎接周年慶的購物旺季的時候，像義大世界購物廣場此次帶來了全台Outlet首店的「iGLAMOUR愛．迷人」全面型美妝通路，集合了5大專區，從保養到彩妝、香水、髮品以及美妝小物等商品，更有全台獨家如韓國的天然植萃系品牌FEMMUE、法國皇室御用護膚品牌algologie、美國果漾系美妝品牌JUICE BEAUTY等品牌，還有AR試妝機、肌膚檢測儀，以及PRO級美容顧問等提供個人化的服務，預計可達到6000萬營業額的年目標。

另外同步還有占地363坪、集合了全台獨家的BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE等時尚品牌的「紐約新時區」開幕，預計可達1億元的年目標。業者表示雖然今年5月疫情爆發後業績有下滑，但隨著電商網站、熟客直售系統，以及推出品牌直播的服務後，最高紀錄40分鐘就達20到30萬的業績，加上現在兩個新區域在今年的開幕，因此仍預計今年年目標還是能夠與去年41億元持平，也期待今年振興券的推出，能夠帶動20%以上的業績成長。

華泰名品城目前不僅擴大經營Prada、Allsaints、TOD’S、LANVIN等品牌，更預計將於9月全新帶來YSL於園區中。（華泰名品城提供）

華泰名品城積極擴展園區中的餐飲美食品牌，不僅帶來了大河屋、Siam Siam泰式料理、JK Studio 新義法料理等品牌加入，乾杯居酒屋更將於聖誕檔期登場。（華泰名品城提供）

至於同樣主打精品品牌的華泰名品城，今年就將引進Celine、Pandora、Champion等國際精品品牌，YSL也預計將於本月正式登場，更為了迎合消費者對於Outlet的多元化需求，還會增加大河屋、Siam Siam泰式料理、JK Studio 新義法料理等餐飲品牌，乾杯居酒屋也將在聖誕檔期開幕，「今年疫情影響比去年劇烈、影響時間也長，雖然目前假日仍有20%-30%的衰退，但8月下旬平日業績已回到往日水準，相信10月因應政府發放五倍券而進行的會員加碼，還有萬聖節活動、11月的Gloriday聖誕檔期活動，期待可拉抬買氣，以彌補疫情流失的業績。」

麗寶樂園渡假區將搭配10月上線的振興5倍券等大型刺激消費政策，加碼推出賽車主題旅店住一晚送一晚、Outlet餐飲美食買一送一、Outlet滿千送百等雙倍優惠。（麗寶Outlet Mall提供）

另外台中的進麗寶Outlet Mall也有新櫃進駐，除了年底即將進駐的中部首店「小紅花鐵板燒」以外，還有中部Outlet獨家的WHY AND 1/2童裝特賣，搶先在17日到26日限時登場之餘，大人小孩都愛的玩具世界Funbox，也將於16日園區中開設中部大型獨家旗艦店，時尚方面更有as know as中部獨家Outlet首店於開幕祭全面5折起優惠，以及美式硬派設計的Dickies也將進駐帶來全面3折起優惠，而且更預告麗寶樂園渡假區將搭配10月上線的振興5倍券等大型刺激消費政策，加碼推出賽車主題旅店住一晚送一晚、Outlet餐飲美食買一送一、Outlet滿千送百等雙倍優惠，預計將帶動整體人潮成長約40%、業績成長達30%以上。