疫後國際精品持續表現亮眼，遠百信義A13因應客群年輕化，且觀察到輕奢潮流品牌「鮮明個性化風格」受到許多年輕族群愛戴，本月引進法國潮流品牌「BLVCK」全球首間旗艦店，搶攻年輕消費客群市場。為慶祝全球首家旗艦店開幕，13日前開幕期間當日消費滿1萬5000元，可兌換全球首發、只送不賣的BLVCK法國訂製老虎玩偶。

同時，BLVCK也推出美國香檳品牌COUP限量聯名香檳系列，9月底於遠百信義A13獨家販售；與人氣名店「小涼院霜淇淋專門店」合作的「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」，從設計到包裝都從法國進口，也是話題商品之一。（未滿18歲請勿飲酒）

遠百信義A13 Mike Frederiqo–Jesus Regular Fit Tee，3080元。（遠百提供）

此外，荷蘭插畫藝術家「Mike Frederiqo」以幽默搞怪的潮流時尚 風格見長，這回也以新櫃之姿快閃登場，秉持「隨時都有新玩意」的品牌精神，運用大膽有趣的手法，重新詮釋經典，是潮流時尚迷另一個關注的焦點。

遠百信義A13 Mike Frederiqo–Guccio Stripes Regular Fit Tee，2980元。（遠百提供）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障