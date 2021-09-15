花旗(台灣)銀行加入五倍券戰局，推出花旗振興季活動，三重優惠放大振興券。花旗卡友綁定五倍券，立即享100元7-11商品卡，揪團共同綁定，依綁定人數每消費2萬元，即享300元禮券回饋，最高可享2200元優惠。同時可再疊加花旗現金回饋Plus卡基本權益2％及各消費通路加碼回饋，最高可享5200元回饋。

振興五倍券計畫即將實施，花旗力挺政府政策，2021年10月8日起至2021年11月30日止，加碼推出重量級信用卡優惠活動，三重好禮力挺卡友振興經濟。第一重早鳥禮，9月22日起數位綁定前2000名早鳥花旗卡友綁定振興券且累積消費金額達500元，即享100元7-11商品卡；第二重綁定禮，卡友綁定振興券消累積費達500元就享100元刷卡金回饋，限量2萬名。

第三重眾樂禮，不僅獨樂還可眾樂，鼓勵客戶號召親朋好友共同綁定，使用花旗卡綁定五倍券，依照綁定人數，每消費2萬元，即可回饋300元電子禮券(包括遠東百貨、遠百SOGO、屈臣氏、家樂福四項電子禮券，提供卡友挑選)，以共同綁定上限五人計算，最高享1500元禮券，全戶(含一人或共同綁定達５人）消費累積滿15萬元，再加碼500元禮券，總計最高可享2200元回饋。

舉例來說，花旗客戶李小姐持現金回饋PLUS鈦金卡搶先登錄花旗振興季活動，並與先生及兩名小孩加上閨密一名共同綁定，依綁定時間排序為前2000名且在2021年11月30日前，累積消費金額共15萬，因綁定人數達五人，李小姐可獲得眾樂禮1500元(每滿2萬元享300元禮券回饋，共五次)，以及滿15萬元之全戶500元禮券加碼。

加上綁定禮100元刷卡金回饋，以及早鳥綁定禮 100元7-11商品卡，合計李小姐最高可獲得振興季活動回饋2200元。此外還獲得花旗現金回饋PLUS鈦金卡權益２％刷卡回饋3000元，花旗銀行所提供的回饋就高達5200元。還有政府振興券每人5000元，總計額外放大回饋可達30200元。

花旗銀行同時推出百貨及網購通路優惠活動，協助精打細算的卡友放大五倍券效益，聰明消費，創造回饋最大值。想要利用振興券升級3C產品的花旗卡友，即日起至2021年9月30日止在Apple Store購機分期消費額滿，限量需登錄最高可享1200元刷卡金回饋；遠傳搶購iPhone新機，花旗卡友也能獨享優先取機服務，並限量登錄贈送MagSafe無線充電器。