「印證佛學講座」發布會以線上會議方式召開，慈濟慈善基金會及7校代表線上合影。(慈濟基金會提供／李侑珊台北傳真)

「印證佛學講座」發布會由慈濟慈善基金會副執行長何日生主持，何日生副執行長同時也是「印證佛學講座」的發起人之一。(慈濟基金會提供／李侑珊台北傳真)

慈濟基金會副執行長何日生與加拿大英屬哥倫比亞大學教授陳金華發起，串連普林斯頓大學、哈佛大學、劍橋大學、牛津大學、哥倫比亞大學、英屬哥倫比亞大學、北京大學等7所國際知名大學，今(1)日線上聯合舉辦「印證佛學講座」，不僅肯定佛教在台灣的發展，更推崇印順導師與證嚴法師推動「人間佛教」為世界所做貢獻。

由慈濟基金會與7所大學所舉辦的「印證佛學講座」，即將在台灣時間9月1日晚間9點舉辦發布會，會議由靜思精舍德淵師父、慈濟基金會顏博文執行長致詞、美國普林斯頓大學東亞學院院長太史文、哥倫比亞大學東亞語言與文化系佛雷教授等國際知名佛教學者一同參與。

慈濟基金會表示，期待透過國際佛教學術研討，學習和尋找當代佛教在全球各領域的典範與方向。而講座邀請全球傑出佛教學者，對於當代佛教的思想與實踐進行專題講座。首場講座擬於2021年9月下旬由劍橋大學主辦，接續7所大學分別依不同佛教議題，各主辦一場，直到隔年3月。

談起「印證佛學講座」的源起，何日生表示，2008年他擔任慈濟基金會文發處主任，並在慈濟大學兼課，一次在河南白馬寺舉辦的佛學青年營當中，結識陳金華教授，彼此對於推動當代佛教發展，擁有相同的志向，相談甚歡，種下來後來合作推動佛教學術發展的因緣。

何日生提到，他長年投入慈濟實務工作，發現到佛教要現代化，如果沒有在經濟思想、組織思想上做研究理解的話，佛教的當代性和人間化的腳步，在現實社會中，還是有一段距離，因此從當中粹煉出「善」的普世價值，以佛教組織、經濟相關的「善經濟」、「善治理」研究，2018年申請劍橋大學的訪問學者，於是在劍橋大學又與活躍在國際佛教學術界的陳金華教授相遇，當年白馬寺時的推動全球佛教學術研究的志向，又在此時獲得彼此激勵。

何日生完成劍橋大學訪問學者行程，返台後擔任慈濟基金會副執行長，便決定攜手陳金華教授，開始串接各大學佛教學者，經過各校數個月到半年的審查時間，終於在近期內完成7所學校的合約，並且決定於9月下旬，由劍橋大學舉辦第一場「印證佛學講座」，主題為21世紀佛教藝術，主講人為哈佛大學汪悅進教授。第一場講座由哈佛大學於10月主辦，將邀請慈濟慈善基金會副執行長何日生教授為發表人。發表題目為：「佛教歷史中的慈濟宗」；第三場由加拿大英屬哥倫比亞大學主辦，接續各校辦理至明年3月，共計7場。

此外，7所知名大學教授等人，亦會共同組成編輯委員會，講座發表之論文，將會審查收錄於印證佛學期刊中。