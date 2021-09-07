為創造疫後零接觸商機，逆勢拓展國際市場，新北市政府7日，以全視訊方式舉辦「2021新北市國際視訊採購商洽會」；新北副市長謝政達指出，此次商洽會聚焦「運動科技」、「防疫科技」、「5G/AIoT(人工智慧物聯網)」及「綠色能源」四大產業，預估可至少創造12億以上媒合成效。

此次商洽活動，總計邀集13國36家海外買家，與150家國內業者商洽對接。

新北市府經發局指出，本次採洽會為期兩天，總計邀請包含美國、巴西、英國、希臘、義大利、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印度、斯里蘭卡及中國大陸等13國買主參與，其中包含越南龍頭電信業者(Viettel Group)、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社，以及全球前十大IT服務供應商富士通株式會社等。

另外，新加坡買主Intrawave Pte Ltd.與Arete M Pte Ltd.都極重視台灣資通訊產業能量，希望藉由本次機會找到LTE、5G行動設備及物聯網解決方案的長期合作夥伴，共同攜手佈局5G市場。

謝政達指出，後疫情時代，新北將持續把廠商優秀技術及優質品牌推廣到全世界，協助業者建立持續經營投資的信心。透過線上交流洽商，不僅將新北產業的能量傳遞至海外，也讓國際業者也對台灣的產業與經濟能量，共同重啟疫後產經新動能，開創疫後經濟新局面。