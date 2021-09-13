北京環球影城9月1日開啟試運行，並將於9月20日正式開園。觀察帶動商機的消費水準上，據中信建投證券的研報顯示，北京環球影城預計每年將吸引1500至2000萬人次遊客，單人遊客平均消費或超過1500元（人民幣，下同），將帶來約250至300億元年營業額，並帶動北京餐飲、酒店、旅遊購物等客流提升約15％，每年帶動增量產值約650億元，與園區收入合計約達千億元。

北京環球影城是亞洲第3座、全球第5座環球影城，也是至今止環球影城主題公園家族中開園規模最大的一座，規模是日本大阪環球影城的2倍，新加坡環球影城的5倍。

除了遊玩體驗，外界最為關注的還有排隊時間和遊玩成本。據《中國經濟週刊》引述幾位內部測試用戶表示，內測期間的每日遊客數量只有正常開園後人數的1／3到1／4，但依然感覺到人潮眾多，未來想要一天體驗所有項目幾乎不可能。

這就意味未來消費者要麼買兩天的門票，要麼購買優速通（單次400元，無限次500元）或貴賓體驗服務（9至10月價格在1900元至2800元，可享受快速入園、免排隊、專屬導遊等服務）。

不過，對於單人遊客來說，倒是有個好消息，不少玩樂項目會設有單人遊客專門通道（Single Riders），可以減少很多排隊時間。