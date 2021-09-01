在大考分發8月31日放榜後，今年升大學考試已全部結束，明年新大學考招制度登場。為了讓適用108課綱的現行高三生熟悉明年學測題型，大考中心今（1）日到3日連續3天舉行試辦考試，共有9萬5046人報名，預計10月初提供試題解析。

過去大學學測有5科6節、考2天，明（111）年起改為6科7節、考3天。明年學測最大變化是新增混合題型，它是將選擇題和和非選擇題合組的題組題，而各科混合題型中非選占整份試卷比例，國文科有10％、英文科有5％、數學A及數學B均有10％、社會科及自然科均有20％。

明年學測怎麼考，大考中心主任周兆民錄了一支16分鐘影片說明，他表示有四個方向，一、基本題占比與近年學測相仿；二、各科文字量會以近年學測各考科平均文字量為原則；三、非選題將以現行指考非選題型為主，採簡答、計算、說明等方式，視需要增加簡單繪圖、表格填寫等；四、各科混合題／非選題比例會以之前公布的考試說明下限為原則。

為讓現行高三生瞭解明年學測怎麼考，大考中心9月1日至3日舉辦新型學測試辦考試，共有9萬5046人報名，其中集體報名計350所學校、9萬4911人，個別報名135人。

對於集體報名之學校，大考中心提供兩種施測模式由學校自行擇一辦理，一是讓學生在9月1日至3日參加共同考試，採「原校、原班」方式進行，試畢後大考中心會收回答題卷進行掃描辨識與閱卷，完成成績計算後提供成績通知；二、大考中心9月3日起寄發試題本與答題卷，由學校在校內自行安排施測，試畢後由校內教師自行評閱。

學測試辦考試第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜，第3天考數學B、社會。大考中心指出，預計9月8日公告學測試辦考試試題、答題卷和選擇題參考答案，10月初提供成績通知給共同考試的學校，同時公告試題解析。