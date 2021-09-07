大學將從13日起陸續開學，指揮中心今通過教育部所提「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，學校如進行招生考試，建議可調整評量方式、變更評量項目等替代作法，以降低考生群聚染疫風險，並減少考生非必要移動。

根據這項指引，大學若要採實體授課，必須符合四項條件：一、室內維持安全社交距離(2.25平方米／人)且人數上限80人；二、採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；三、上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，禁止飲食；四、教室應保持通風良好及定時清消。

至於體育課，教育部表示，室內外體育課程，均應保持社交距離（室外1公尺、室內1.5公尺），特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式；室內外運動場館容留人數以最適承載量50％為限，並落實實聯制、全程佩戴口罩。

實習課方面，教育部說，進行實驗或實習課程時，應採固定分組，並避免學生共用設備、器材；如有輪替使用設備或器材之需要，輪替前應先澈底消毒。

關於大專院校的停課標準，教育部說，有1位師生確診，該師生所修／授課程均停課；有2位以上師生確診，該校（區）停課。學校遇停課情形，得縮減上課周數，採1學分18小時彈性修課，於周間或線上課程等補課方式辦理。

教育部進一步指出，學校出國案件應先採取替代措施，於疫情控制過後再行前往；倘有必要性、急迫性時，校長應審慎評估；學生回國後應依中央疫情指揮中心相關防疫規定，辦理健康監測事宜；學生海外實習案件，由學校評估替代措施或辦理之必要性。

大學上學期可能會進行招生考試（如研究所甄試），教育部建議可調整評量方式、變更評量項目等替代作法；如學校評估後仍維持採用實體筆試者，要以最高防疫規格進行試務規畫。