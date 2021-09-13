受到疫情邊境管制影響，中職新洋將進不來，對此中職秘書長楊清瓏表示，目前洋將來台專案已經由體育署送達疫情指揮中心（CDC），至於是否要更改「洋將大限」還要等CDC回文才能決定。

受到疫情影響，中職之前通過2021年疫情影響相關規章條文規定「臨時辦法」及賽程調整與補賽辦法，針對外籍球員最後註冊日，從過往的8月31日調整至10月11日。

不過近日台灣疫情又受Delta變種病毒影響，邊境持續受到管制，中職、職籃的新洋將都進不來。為了解決這個情況，中職盼利用專案讓新洋將進來，日前已將各隊提出的人選送交體育署，並由體育署向CDC申請。

楊清瓏表示，洋將專案之前已經送給體育署，體育署也已經批准通過，再往上呈到CDC，目前就是要等CDC回文。至於是否會再延後「洋將大限」？他說：「目前就是要看CDC何時回文，以及回文的答覆才能做決定，是否延後也必須要各隊討論、同意後才可知。」