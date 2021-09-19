中華成棒代表隊因今年疫情關係，先是放棄在台舉辦東京奧運資格賽，接著經過審慎考量，也決定不派員出征墨西哥繼續爭取奧運門票，雖然對手有強悍的荷蘭、多明尼加和委內瑞拉，但我國若有參加資格賽，想必還是有一絲希望前進奧運。

可惜夢想仍敵不過現實，中華隊這次無緣東京奧運，而地主國日本還有亞洲強權韓國都有出席，日本在金牌戰以2：0擊退強敵美國拿下金牌，韓國則創下難堪成績，僅拿下第4名，這也讓常在國際賽打敗中華隊的韓國出現危機，與日本出現了差距。

不但慢慢與日本出現差距，韓國媒體最近承認他們的棒球養成體系甚至不如台灣，日前韓國職棒教練發表看法，總教練蘇貝洛(Carlos Subero)曾在小聯盟待過7年，他比較了美、韓體系差距，他說美國選手得在1A到3A慢慢往上爬，每個階層差距平均，但韓國斷層大，19歲選手在二軍還得對上30歲老將。

韓媒《OSEN》對蘇貝洛言論表達看法：「跟美國比稍嫌勉強，但韓國棒球養成現況比想像更嚴重。」在文末則引述一位韓國棒壇元老級人物說法：「韓國棒球養成問題比傳聞更嚴重，比台灣還弱。若推出最佳成員國家隊進行對決，獲勝機率很高，但若都以新人組成，可能就會輸球。」

從韓職教練和媒體言論中都能看出他們對未來非常憂心，認為現在年輕球員會慢慢得不到發展機會，而且大多數的新人不如以往，使得未來在國家隊的組成上更加困難，三星獅總教練甚至認為韓國職棒應該恢復三軍制度，在有明確階層的狀況下較能有系統的培養選手，進而組建新的國家隊陣容。