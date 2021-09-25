國民黨主席選舉近1個月來血淋淋的廝殺，如宮鬥般的好戲連台，讓已經在政壇上逐漸褪色的表現吸引了一些目光。理念派與選舉派的對決，激起了青銀世代的共同關切；主席人選更關係著接下來的大選，同樣牽動著藍綠陣營的議論。可以說，近半個月來，國民黨稍稍在疫情風暴下掀起了一點漣漪。

這次最大的看點是張亞中點燃了深藍內心的死灰，有點韓流再起的感覺，使得國民黨大有「魂兮歸來」的態勢，但卻激起了務實派、本土派的不安。朱立倫的反撲，掀起了朱張駁火的熱戲。實際上也就是延續了近20年來，從李登輝帶領國民黨走向本土化之後，國民黨的傳統派與務實派之爭。

然而，不同以往的是，駁火演成肉搏巷戰，一方指對方是紅統，另一方指對方是線民。究其實，這也是國民黨近年來的路線之爭「親中友美」還是「親美遠中」，這是一個牽涉到國際大戰略的選邊問題，也關係台灣未來的統獨路徑。

但搞得考紀會都出手攪局，還傳是選將之一的授意，在決戰最後時刻，又出現棄保耳語，也難怪這個黨始終脫不去「內鬥內行、外鬥外行」的宿命。朱立倫當選之後，挑戰才開始，不僅僅是深藍的人想起「換柱」風波心中猶痛，這次選舉過程中的風風雨雨都有待天晴後重新更張。

選舉結果出爐前，韓國瑜在臉書發文「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」，懇請4位候選人以及所有黨員，在選後團結一心，一致對外，對抗不公不義。

選後要怎樣團結全黨，又要如何團結2300萬民眾一條心，的確是門大功課。現在看來，朱立倫還是先把4名選將團結起來吧！